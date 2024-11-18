Более 50% рапортов на смену места службы в Армия+ успешно согласованы, — Минобороны

В Минобороны отметили, что даже если в переводе отказано, система гарантированно сообщит о причинах негативного ответа.

Заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что более 50% рапортов на смену места службы в Армия+ успешно согласованы. По ее словам, скоро эти военные получат приказы на перевод. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Чиновница отметила, что всего с минувшей пятницы, когда функцию запустили, было обработано около 1 000 электронных рапортов.

«Цифры говорят сами за себя – военнослужащие действительно ждали возможности сменить место службы без долгих согласований, бюрократии и безосновательных отказов.

Теперь даже если в переводе отказано, система гарантированно сообщит о причинах негативного ответа», - заявила она.

Сейчас самые распространенные причины отказов:

- представление рапортов военными не из рядов ВСУ

- отсутствие вывода из ВЛК (в случае перевода из боевой части в тыловую)

- отсутствие копий всех страниц военного документа с записями о прохождении службы.

Ранее сообщалось, что в приложении Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы.

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