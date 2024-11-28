В Харькове ликвидировали МСЭК, а персонал переведут в областную клиническую больницу

Харьковский областной совет проголосовал за прекращение этой структуры путем присоединения к Харьковской областной больнице

Фото: ukrinform.com

Депутаты Харьковского областного совета на сессии 28 ноября проголосовали за прекращение деятельности структуры МСЭК.

«МСЭК в Харькове ликвидирован. Харьковский областной совет проголосовал за прекращение этой структуры путем присоединения к Харьковской областной больнице. Увидим, что из этого выйдет», – написала депутат облсовета Галина Куц на своей странице в Facebook.

Ранее в ХОВА объясняли, что областной центр медико-социальной экспертизы планируют присоединить к областной клинической больнице.

«МСЭК ликвидируют, вместо него будут созданы экспертные команды в кластерных и сверхкластерных больницах. То есть, сейчас весь персонал центра будет переведен в областную больницу, где им предложат должности лечащих врачей, другие должности они не имеют права занимать. В частности, главы всех МСЭК не могут быть членами новосозданных экспертных команд», – сообщала директор Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Татьяна Деменко.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Парламент принял в первом чтении законопроект 12178, в котором прописана концепция реформирования медико-социальных экспертных комиссий. Как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, законопроект предусматривает ликвидацию всех МСЭК с 1 января 2025 года.

Добавим, в Минздраве объяснили, какую роль будет выполнять лечащий врач для установления инвалидности в рамках реформы МСЭК.

Кроме того, Президент подписал закон о МСЭК, который дает право Кабмину устанавливать условия для проведения дистанционных заседаний МСЭК.

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