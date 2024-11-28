До конца суток будут применять три очереди отключения света одновременно — Укрэнерго

В Украине ужесточились графики отключений света.

В Украине до конца суток 28 ноября будут применяться три очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - сообщили в Укрэнерго.

Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов во время массового обстрела.

Также украинцам напомнили, что Укрэнерго определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. В то время как графики отключений для каждой отдельной очереди - определяют облэнерго.

Энергетики призывали потреблять электроэнергию бережливо.

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