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Гонконг освободит криптофонды и сверхбогатых инвесторов от налога на прибыль

18:52, 28 ноября 2024
Безналоговая зона для криптофондов – Гонконг привлекает миллиардеров.
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Гонконг планирует освободить хедж-фонды, фонды прямых инвестиций и инвестиционные инструменты для сверхбогатых лиц от налога на прибыль от криптовалют, частных кредитов и других активов. Эта инициатива имеет целью укрепить позиции города как ведущего оффшорного финансового центра, сообщает Financial Times.

Правительство заявило, что налогообложение является ключевым фактором для управляющих активами при выборе места для ведения бизнеса. Освобождение от налогов должно создать для них «благоприятную среду».

Криптовалюты остаются важным направлением для Гонконга, который стремится стать глобальным центром криптобизнеса. В то же время недавний рост стоимости биткойна после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США добавил интереса к индустрии. Инвесторы верят, что его поддержка криптовалют во время предвыборной кампании положительно повлияет на развитие отрасли.

Новые налоговые льготы, предложенные правительством Гонконга, охватывают частные кредиты, зарубежную недвижимость и углеродные квоты.

Конкуренция между Гонконгом и Сингапуром за звание ведущего финансового центра обостряется. Оба региона пытаются привлечь капитал миллиардеров и крупных инвесторов, предлагая выгодные налоговые условия и новые инвестиционные структуры.

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криптовалюта налоги

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