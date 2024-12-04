У ChatGPT може з'явитися реклама — ідея поки обговорюється

Розміщення рекламних матеріалів має бути ретельно продумано, щоб не порушувати основні функції та зручність використання платформи.

Компанія OpenAI розглядає можливість впровадження реклами для монетизації своїх продуктів штучного інтелекту, зокрема і у ChatGPT. Про це повідомила фінансова директорка Сара Фріар в інтерв’ю Financial Times.

За її словами, ідеї щодо впровадження реклами обговорюються, але рішення ухвалюватиметься з урахуванням збереження позитивного досвіду користувачів.

Вона наголосила, що розміщення рекламних матеріалів має бути ретельно продумано, щоб не порушувати основні функції та зручність використання платформи.

Інтерес до рекламної моделі посилився після приходу в компанію Шивакумара Венкатарамана, колишнього топ-менеджера Google з великим досвідом у сфері реклами.

Вказується, що раніше OpenAI фінансувала свої проекти за рахунок підписок і корпоративних партнерств. Однак зростаючі витрати на розробку і підтримку передових технологій вимагають пошуку додаткових джерел доходу для забезпечення стабільності компанії.

Видання додає, що гендиректор OpenAI Сем Альтман позитивно ставиться до ідеї використання реклами, але розмірковує над тим, як це може вплинути на якість користувацького досвіду. У компанії побоюються, що реклама може бути чутливою до економічних коливань і відверне увагу від потреб користувачів, оскільки акцент буде на рекламодавцях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.