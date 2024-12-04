Велика Британія запропонувала кілька варіантів забезпечення потреб України в ракетах

Зокрема, йшлося про можливість використання доходів від заморожених російських активів для закупівлі ракет британського виробництва.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк обговорив з делегацією уряду Великої Британії нові можливості співпраці у сфері оборонної промисловості, локалізації виробництва продукції оборонної призначення та використання доходів із заморожених російських активів.

Як зазначають у Міноборони, британську делегацію очолював Вілл Ґрін, директор оперативної групи Kindred та заступник директора оперативної групи HIRST з питань політики. У складі делегації також були представники Агенції з реалізації майна Великої Британії (DESA), Штабу оборони Великої Британії та британського посольства.

З українського боку у перемовинах також брали участь представники Міністерства фінансів України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Сторони обговорили підписання контрактів в контексті реалізації проєктів в межах Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку обороноздатності України.

Водночас, повідомляється, що британська сторона запропонувала кілька проєктів щодо забезпечення потреб України в ракетному озброєнні та системах ППО. Зокрема, йшлося про можливість використання доходів від заморожених російських активів для закупівлі ракет британського виробництва.

Оперативна група Kindred визначає, яке озброєння Великої Британії може спрямувати до України з наявних запасів.

Оперативна група HIRST – це міжурядова група з Великої Британії, що має на меті стимулювати промислове виробництво Великої Британії та міжнародне співробітництво на підтримку України, в тому числі співпрацю з українськими компаніями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.