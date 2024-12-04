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Великобритания предложила несколько вариантов обеспечения потребностей Украины в ракетах

18:48, 4 декабря 2024
В частности, речь шла о возможности использования доходов от замороженных российских активов для закупки ракет британского производства.
Великобритания предложила несколько вариантов обеспечения потребностей Украины в ракетах
Источник фото: Министерство обороны Украины
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Первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк обсудил с делегацией правительства Великобритании новые возможности сотрудничества в сфере оборонной промышленности, локализации производства продукции оборонного назначения и использования доходов из замороженных российских активов.

Как отмечают в Минобороны, британскую делегацию возглавлял Уилл Грин, директор оперативной группы Kindred и заместитель директора оперативной группы HIRST по вопросам политики. В составе делегации также были представители Агентства по реализации имущества Великобритании (DESA), Штаба обороны Великобритании и британского посольства.

С украинской стороны в переговорах также принимали участие представители Министерства финансов Украины и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Стороны обсудили подписание контрактов в контексте реализации проектов в рамках Рамочного Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по поводу официальной кредитной поддержки развития обороноспособности Украины.

В то же время сообщается, что британская сторона предложила несколько проектов по обеспечению потребностей Украины в ракетном вооружении и системах ПВО. В частности, речь шла о возможности использования доходов от замороженных российских активов для закупки ракет британского производства.

Оперативная группа Kindred определяет, какое вооружение Великобритании может направить в Украину из имеющихся запасов.

Оперативная группа HIRST – это межправительственная группа из Великобритании, направленная на стимулирование промышленного производства Великобритании и международное сотрудничество в поддержку Украины, в том числе сотрудничество с украинскими компаниями.

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оружие ВСУ война Минобороны Великобритания

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