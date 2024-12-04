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У ChatGPT может появиться реклама – идея пока обсуждается

19:01, 4 декабря 2024
Размещение рекламных материалов должно быть тщательно продумано, чтобы не нарушать основные функции и удобство использования платформы.
У ChatGPT может появиться реклама – идея пока обсуждается
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Компания OpenAI рассматривает возможность внедрения рекламы для монетизации своих продуктов искусственного интеллекта, в том числе и в ChatGPT. Об этом сообщил финансовый директор Сара Фриар в интервью Financial Times.

По ее словам, идеи о внедрении рекламы обсуждаются, но решение будет приниматься с учетом сохранения положительного опыта пользователей.

Она подчеркнула, что размещение рекламных материалов должно быть тщательно продумано, чтобы не нарушать основные функции и удобство использования платформы.

Интерес к рекламной модели усилился после прихода в компанию Шивакумар Венкатараман, бывшего топ-менеджера Google с большим опытом в сфере рекламы.

Указывается, что ранее OpenAI финансировала свои проекты за счет подписок и корпоративных партнерств. Однако растущие затраты на разработку и поддержку передовых технологий требуют поиска дополнительных источников дохода для обеспечения устойчивости компании.

Издание добавляет, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман положительно относится к идее использования рекламы, но рассуждает о том, как это может повлиять на качество пользовательского опыта. В компании опасаются, что реклама может быть чувствительна к экономическим колебаниям и привлечет внимание потребностей пользователей, поскольку акцент будет на рекламодателях.

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ChatGPT искусственный интеллект технологии ИИ

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