Коли пенсіонер із числа ВПО має пройти наступну ідентифікацію — відповідь ПФУ

Стало відомо, коли має пройти наступну ідентифікацію пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, якщо попередня відбулася у червні.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, коли має пройти наступну ідентифікацію пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, якщо попередня відбулася у червні.

Так, фізичну ідентифікацію пенсіонерам, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсійні виплати в АТ «Ощадбанк», необхідно проходити кожні шість місяців.

«Якщо попередня відеоідентифікація була в червні, наступна має бути проведена в грудні», – йдеться у повідомленні.

Раніше у ПФУ пояснили, як виплачують пенсію українцям, які живуть за кордоном та кому треба надати документи.

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