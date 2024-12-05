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Системи та реєстри у сфері будівництва та регіонального розвитку інтегрують в Містобудівний кадастр

14:12, 5 грудня 2024
До Містобудівного кадастру на державному рівні інтегрують низку систем і реєстрів у сфері будівництва та регіонального розвитку.
Системи та реєстри у сфері будівництва та регіонального розвитку інтегрують в Містобудівний кадастр
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Заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська повідомила, що низка систем і реєстрів у сфері будівництва та регіонального розвитку будуть інтегровані до Містобудівного кадастру на державному рівні.

За її словами, які наводить «Інтерфакс-Україна», в інформаційну систему кадастру буде інтегровано Єдину державну е-систему у сфері будівництва, що реалізує в цифровому форматі весь життєвий цикл будівництва об'єкта. На сьогодні в системі зареєстровано 6 млн документів, понад 118 тис. користувачів, і впроваджено 13 послуг на порталі Дія.

Інтегрується в кадастр також Реєстр будівель і споруд та Єдиний державний реєстр адрес. За даними Козловської, у реєстрі вже верифіковано понад 150 тис. вулиць, а 15 міст повністю завершили верифікацію всіх своїх вулиць.

Частиною кадастру також стане Реєстр адміністративно-територіального устрою, що міститиме унікальні ідентифікатори кожної області, району, населеного пункту та районів міст.

Міністерство також продовжує роботу з під'єднання громад до Реєстру містобудівної документації, який також буде інтегрований у Містобудівний кадастр. Як повідомила заступниця міністра, наразі до реєстру підключено понад 160 громад.

Крім того, заплановано інтеграцію з Базою даних енергоефективності будівель, за якою вже стартувало наповнення інформації про адміністративні будівлі.

У планах міністерства також інтеграція кадастру та Електронної системи ціноутворення в будівництві, яка буде призначена для формування єдиного підходу до розрахунків та оцінки вартості життєвого циклу об'єктів будівництва.

У міністерстві наголосили, що місцеві кадастри також будуть інтегровані до Містобудівного кадастру, водночас їхній функціонал і регіональні напрямки використання буде розширено.

Таким чином, наголошує Козловська, Містобудівний кадастр надасть захист громадам і регіонам від зловживань і внесення несанкціонованих змін до містобудівної документації, а також стане базовою системою для громад без власних кадастрів.

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