Голова генштабу РФ Герасимов дзвонив генералу армії США Брауну після запуску «Орєшніка» — NYT

Герасимов повідомив Брауну, що запуск «Орєшника» був запланований задовго до того, як США дозволили Україні удари далекобійною зброєю по РФ.

Голова генштабу РФ Валерій Герасимов телефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на військові джерела.

Видання зазначає, що дзвінок відбувся 27 листопада, через шість днів після того, як Росія запустила по Україні балістичну ракету середньої дальності.

Джерела повідомили NYT, що під час розмови Герасимов заявив Брауну, що запуск балістичної ракети «Орєшнік» був запланований задовго до того, як адміністрація президента США Джо Байдена погодилася дозволити Україні бити ракетами ATACMS по військових об'єктах усередині території Росії.

За словами прессекретаря голови Об'єднаного комітету капітана и, «на прохання Герасимова Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь».

Він додав, що генерали «обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, включаючи продовження конфлікту в Україні».

Як пише NYT не зрозуміло, чому генерал Герасимов хотів, щоб телефонну розмову з генералом Брауном замовчали. Востаннє генерал Герасимов розмовляв зі своїм американським колегою в жовтні 2022 року, коли він і генерал Марк Міллі, попередник Брауна на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів, розмовляли телефоном. Розмова також відбулася на тлі побоювань, що Москва хоче загострити війну в Україні.

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