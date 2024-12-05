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Глава генштаба РФ Герасимов звонил генералу армии США Брауну после запуска «Орешника» — NYT

10:00, 5 декабря 2024
Герасимов сообщил Брауну, что запуск «Орешника» был запланирован задолго до того, как США разрешили Украине удары дальнобойным оружием по РФ.
Глава генштаба РФ Герасимов звонил генералу армии США Брауну после запуска «Орешника» — NYT
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Глава генштаба РФ Валерий Герасимов звонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военные источники.

Издание отмечает, что звонок состоялся 27 ноября, спустя шесть дней после того, как Россия запустила по Украине баллистическую ракету средней дальности.

Источники сообщили NYT, что во время разговора Герасимов заявил Брауну, что запуск баллистической ракеты «Орешник» был запланирован задолго до того, как администрация президента США Джо Байдена согласилась разрешить Украине бить ракетами ATACMS по военным объектам внутри территории России.

По словам пресс-секретаря председателя Объединенного комитета капитана Джереала Дорси, «по просьбе Герасимова Браун согласился не объявлять о звонке заранее».

Он добавил, что генералы «обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая продолжение конфликта в Украине».

Как пишет NYT, не понятно, почему генерал Герасимов хотел, чтобы телефонный разговор с генералом Брауном замолчали. В последний раз генерал Герасимов разговаривал со своим американским коллегой в октябре 2022 года, когда он и генерал Марк Милли, предшественник Брауна в должности главы Объединенного комитета начальников штабов, разговаривали по телефону. Разговор также прошел на фоне опасений, что Москва хочет обострить войну в Украине.

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