Системы и реестры в сфере строительства и регионального развития интегрируют в Градостроительный кадастр

В Градостроительный кадастр на государственном уровне интегрируют ряд систем и реестров в сфере строительства и регионального развития.

Заместительница министра развития общин и территорий Наталья Козловская сообщила, что ряд систем и реестров в сфере строительства и регионального развития будут интегрированы в Градостроительный кадастр на государственном уровне.

По ее словам, которые приводит «Интерфакс-Украина», в информационную систему кадастра будет интегрирована Единая государственная е-система в сфере строительства, реализующая в цифровом формате весь жизненный цикл строительства объекта. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 6 млн документов, более 118 тыс. пользователей, и введено 13 услуг на портале Дія.

Интегрируется в кадастр также Реестр зданий и сооружений и Единый государственный реестр адресов. По данным Козловской, в реестре уже верифицировано более 150 тыс. улиц, а 15 городов полностью завершили верификацию всех своих улиц.

Частью кадастра также станет Реестр административно-территориального устройства, который будет содержать уникальные идентификаторы каждой области, района, населенного пункта и районов городов.

Министерство также продолжает работу по подключению общин к Реестру градостроительной документации, который также будет интегрирован в Градостроительный кадастр. Как сообщила заместительница министра, в настоящее время в реестр подключено более 160 общин.

Кроме того, запланирована интеграция с Базой данных энергоэффективности зданий, по которой уже стартовало наполнение информации об административных зданиях.

В планах министерства также интеграция кадастра и Электронной системы ценообразования в строительстве, которая будет предназначена для формирования единого подхода к расчетам и оценке стоимости жизненного цикла объектов строительства.

В министерстве подчеркнули, что местные кадастры также будут интегрированы в Градостроительный кадастр, в то же время их функционал и региональные направления использования будут расширены.

Таким образом, отмечает Козловская, Градостроительный кадастр предоставит защиту общинам и регионам от злоупотреблений и внесения несанкционированных изменений в градостроительную документацию, а также станет базовой системой для общин без собственных кадастров.

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