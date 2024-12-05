У Молдові вимагають оголосити надзвичайний стан в енергетиці — подробиці

Міністра енергетики Віктора Парлікова звільнено через управлінські помилки, які спричинили критичну ситуацію в енергетичному секторі.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан

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У Молдові вимагають оголосили надзвичайний стан в енергетичному секторі. Про це повідомляє TV8.

«Як я вже казав, на нас чекає важка зима з безліччю ризиків, і я вирішив звернутися до парламенту з проханням запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі, починаючи з 16 грудня, доки не вирішиться ситуація з газопостачанням наших громадян, включаючи мешканців придністровського регіону», - заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає NewsMaker.

Прем’єр також попередив про можливість часткового або повного припинення постачання енергії.

Він пояснив, що надзвичайний стан в енергетиці дозволить уряду оперативно ухвалювати рішення, включаючи можливі обмеження на експорт енергії.

Водночас було звільнено міністра енергетики Віктора Парлікова. Президентка Молдови Майя Санду вже підписала відповідний наказ.

Його відставка пояснюється управлінськими помилками, які призвели до критичної ситуації.

Речан заявив, що тимчасово візьме на себе обов’язки міністра енергетики до призначення нового керівника.

Вказується, що рішення про запровадження надзвичайного стану в енергетиці має допомогти стабілізувати енергетичний сектор Молдови, який наразі стикається з серйозними викликами.

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