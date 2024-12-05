В Молдове требуют объявить чрезвычайное положение в энергетике — подробности

Министр энергетики Виктор Парликов уволен из-за управленческих ошибок, повлекших критическую ситуацию в энергетическом секторе.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан

В Молдове требуют объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Об этом сообщает TV8.

«Как я уже говорил, нас ждет тяжелая зима с множеством рисков, и я решил обратиться в парламент с просьбой ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе, начиная с 16 декабря, пока не разрешится ситуация с газоснабжением наших граждан, включая жителей приднестровского региона», – заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает NewsMaker.

Премьер также предупредил о возможности частичного или полного прекращения поставок энергии.

Он пояснил, что чрезвычайное положение в энергетике позволит правительству оперативно принимать решения, включая возможные ограничения на экспорт энергии.

В то же время был уволен министр энергетики Виктор Парликов. Президент Молдовы Майя Санду уже подписала соответствующий приказ.

Его отставка объясняется управленческими ошибками, повлекшими критическую ситуацию.

Речан заявил, что временно примет на себя обязанности министра энергетики до назначения нового руководителя.

Указывается, что решение о введении чрезвычайного положения в энергетике должно помочь стабилизировать энергетический сектор Молдовы, который сталкивается с серьезными вызовами.

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