ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области

Судья, который хочет быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области 1 судьи.

Рассмотрение вопроса пройдет 25 декабря в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который намеревался отправиться в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить свои документы.

Также ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 4 суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.