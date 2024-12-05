ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области 1 судьи.
Рассмотрение вопроса пройдет 25 декабря в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, который намеревался отправиться в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить свои документы.
Также ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 4 суда.
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