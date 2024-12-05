В Киеве задержали мужчину, который завладел чужим автомобилем на СТО

Мужчина зашел на территорию СТО и незаметно завладел ключами от находившегося на ремонте автомобиля.

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине, который ночью проник на территорию СТО и незаконно завладел автомобилем Peugeot, который владелец оставил для ремонта. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина зашел на территорию СТО и незаметно завладел ключами от находившегося на ремонте автомобиля. Той же ночью фигурант вернулся к станции техобслуживания и незаконно завладел автомобилем. Пропавший автомобиль на одной из улиц столицы обнаружили и остановили работники патрульной полиции, за рулем находился житель Киевщины, 1997 года рождения.

Следователи задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Теперь ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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