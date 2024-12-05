У Києві затримали чоловіка, який заволодів чужим автомобілем на СТО

Чоловік зайшов на територію СТО та непомітно заволодів ключами від автомобіля, який перебував на ремонті.

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який вночі проник на територію СТО і незаконно заволодів автомобілем «Peugeot», який власник залишив для ремонту. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що інцидент стався в Оболонському районі столиці. Правоохоронці з’ясували, що невідомий чоловік зайшов на територію СТО та непомітно заволодів ключами від автомобіля, який перебував на ремонті. Тієї ж ночі, фігурант повернувся до станції техобслуговування та незаконно заволодів автомобілем. Зниклу автівку на одній з вулиць столиці виявили та зупинили працівники патрульної поліції, за кермом перебував мешканець Київщини, 1997 року народження.

Слідчі затримали зловмисника та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Тепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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