Рада суддів проведе засідання 9 грудня — які питання розглянуть

9 грудня 2024 року у Києві пройде засідання Ради суддів України, де розглядатимуть п’ять важливих питань. Про це повідомила прес-служба Ради суддів України.
Попередній порядок денний включає:
Засідання розпочнеться о 10:00 у приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, Київ). Для учасників, які не можуть бути присутніми особисто, передбачено онлайн-формат із використанням платформи Zoom.
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