Рада суддів проведе засідання 9 грудня — які питання розглянуть

На порядок денний винесено оголошення нового конкурсу на одну посаду судді Конституційного Суду України.

9 грудня 2024 року у Києві пройде засідання Ради суддів України, де розглядатимуть п’ять важливих питань. Про це повідомила прес-служба Ради суддів України.

Попередній порядок денний включає:

Оголошення нового конкурсу на посаду судді Конституційного Суду України.

Перенесення дати продовження XX чергового з’їзду суддів України.

Обговорення змін до порядку відрядження суддів до інших судів того самого рівня та спеціалізації.

Розгляд питань щодо заохочення.

Інші поточні питання.

Засідання розпочнеться о 10:00 у приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, Київ). Для учасників, які не можуть бути присутніми особисто, передбачено онлайн-формат із використанням платформи Zoom.

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