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Емманюель Макрон відправив у відставку прем'єра Мішеля Барньє

16:38, 5 грудня 2024
Французький парламент висловив уряду Барньє вотум недовіри.
Емманюель Макрон відправив у відставку прем'єра Мішеля Барньє
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Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Мішеля Барньє. Про це повідомляє BFMTV.

Однак прем'єр все ж залишатиметься відповідальним за поточні справи до призначення свого наступника.

Як відомо, депутати Національних зборів проголосували за ухвалення вотуму недовіри уряду Франції через відмову індексувати пенсії та ухвалення бюджет системи соцзабезпечення на 2025 рік без голосування.

Таким чином у Франції вперше з 1962 року парламент відправляє уряд у відставку. Крім того, уряд Мішеля Барньє став найменш довготривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців.

На початку тижня прем'єр-міністр Мішель Барньє задіяв конституційний механізм, що дає змогу ухвалити його законопроєкт про соціальне забезпечення без голосування, але відкриває двері для вотумів недовіри. Глава фракції «Національного об'єднання» у парламенті Марін Ле Пен заявила, що її партія «Національне об'єднання» приєднається до лівого блоку, щоб підтримати розпуск уряду.  

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Франція Емманюель Макрон

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