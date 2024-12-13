Емманюель Макрон назвав ім'я нового прем'єра-міністра Франції

Макрон призначив новим прем'єр-міністром лідера «Демократичного руху» MoDem Франсуа Байру.

Президент Франції Емманеуль Макрон призначив новим прем'єр-міністром лідера «Демократичного руху» MoDem Франсуа Байру. Про це повідомили в Єлисейському палаці.

73-річний Байру змінить на цій посаді Мішеля Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями крайніх правих і крайніх лівих відправили у відставку вперше з 1962 року.

Він колишній міністр освіти та ексміський голова міста По на південному заході Франції, союзник і близька довірена особа Макрона з моменту його приходу до влади у 2017 році.

Нагадаємо, що Макрон відправив у відставку прем'єра Мішеля Барньє.

Як відомо, депутати Національних зборів проголосували за ухвалення вотуму недовіри уряду Франції через відмову індексувати пенсії та ухвалення бюджет системи соцзабезпечення на 2025 рік без голосування.

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