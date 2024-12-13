FIFA показала карту Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Показывая страны, которые не могут сойтись в квалификации, FIFA нарисовала контуры Украины без Крыма.

В пятницу, 13 декабря, в штаб-квартире FIFA в Цюрихе (Швейцария) проходит жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 года в зоне УЕФА.

Перед стартом процедуры жеребьевки FIFA показала карту Европы во время разъяснения о том, что ряд сборных будет разведен по разным группам.

На продемонстрированной карте временно оккупированный полуостров Крым не был отмечен как часть Украины, пишет tribuna.com.

Согласно правилам, сборная Украины не может встретиться с Беларусью, на этом сделали акцент. Россия не допущена к отборочному циклу.

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