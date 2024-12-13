В Харькове уличное освещение с 14 декабря будет работать каждый день и в утренние часы

Уличное освещение в Харькове будет работать ежедневно с 5:00.

Источник фото: Marcin Wojna / Unsplash

Начиная с субботы, 14 декабря, уличное освещение в Харькове будет работать ежедневно, включая выходные дни, с 5:00 и до рассвета.

Такое объявление сделали в Харьковском городском совете.

Вечерами уличное освещение будет работать по-прежнему – с захода солнца (сумерок) до 22:30.

«Ежедневно время рассвета и наступления сумерек разное, ведь световой день постоянно меняется, поэтому график также будет меняться динамично», - пояснили на коммунальном предприятии «Горсвет».

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