В России заблокировали мессенджер Viber

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в РФ.

Один из популярнейших мировых мессенджеров Viber заблокировали в России. Как пишут в медиа, его заблокировали по решению Роскомнадзора.

В сообщении российского регулятора утверждается, что мессенджер якобы нарушает законы, помогающие остановить «распространение незаконной информации». О каких нарушениях идет речь — не сообщается.

Напомним, что в РФ также заблокировали работу популярного мессенджера Discord.

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