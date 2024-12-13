У Росії заблокували месенджер Viber

Роскомнагляд заблокував месенджер Viber у РФ.

Один з найпопулярніших світових месенджерів Viber заблокували у Росії. Як пишуть у медіа, його заблокували за рішенням Роскомнагляду.

У повідомленні російського регулятора стверджується, що месенджер нібито порушує закони, які допомагають зупинити «поширення незаконної інформації». Про які порушення йдеться — не повідомляється.

Нагадаємо, що у РФ також заблокували роботу популярного месенджера Discord.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.