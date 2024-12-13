В Харкові вуличне освітлення з 14 грудня працюватиме щодня і в ранкові години

Вуличне освітлення в місті Харкові працюватиме щодня з 5:00.

Джерело фото: Marcin Wojna / Unsplash

Починаючи із суботи, 14 грудня, вуличне освітлення в Харкові працюватиме щодня, включно з вихідними днями, з 5:00 і до світанку.

Таке оголошення зробили у Харківській міській раді.

Вечорами вуличне освітлення працюватиме, як і раніше, – від заходу сонця (сутінків) до 22:30.

«Щодня час світанку та настання сутінок різний, адже світловий день постійно змінюється, тому графік також змінюватиметься динамічно», - пояснили на комунальному підприємстві «Міськсвітло».

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