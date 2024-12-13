Українська асоціація футболу вимагає пояснень від ФІФА та УЄФА після зображення карти без Криму

На карті з позначенням країн, які не можуть перетинатися, була виділена територія України без АР Крим.

Як писала «Судово-юридична газета», ФІФА показала мапу України без Криму під час жеребкування відбору на ЧС-2026.

У відповідь Українська асоціація футболу надіслала листи до ФІФА та УЄФА, вказавши на помилку у зображенні карти України.

«Враховуючи низку офіційних рішень та резолюцій, ухвалених Радою ФІФА та Виконкомом УЄФА починаючи з 2014 року, щодо територіальної цілісності України та захисту футбольних стейкхолдерів нашої країни від загарбницької політики російської терористичної держави, у тому числі щодо Автономної Республіки Крим, наголошуємо, що сьогоднішня версія картографічного зображення України, офіційно презентована ФІФА під час всесвітньої трансляції на багатомільйонну аудиторію по всьому світу, є абсолютно неприйнятною й виглядає як непослідовна позиція ФІФА та УЄФА щодо описаного вище надважливого питання, зважаючи на триваючу руйнівну загарбницьку війну, розв'язану росією проти України у XXI столітті в самому центрі Європи», — зазначили у листі.

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