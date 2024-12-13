Президент ввів до складу Ставки Михайла Драпатого та Павла Палісу.

Президент Володимир Зеленський провів зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача. Так, указом №854/2024 Президент ввів до персонального складу Ставки Михайла Драпатого – командувача Сухопутних військ Збройних Сил України та Павла Паліса – заступника Керівника Офісу Президента.

Водночас цим указом Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Олександра Павлюка.

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