У команді Трампа за участі України та Білого дому обговорили припинення війни

Команда Дональда Трампа за участі Білого дому та представників Києва підняла питання війни РФ проти України.

Джерело фото: president.gov.ua

Команда новообраного президента США Дональда Трампа провела обговорення з Білим домом та представниками України для пошуку шляхів припинення війни. Як пише телеканал NBC News, про це повідомили кілька обізнаних джерел.

За інформацією медіа, радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм імовірним наступником республіканцем Майком Волтцом.

Одне з джерел зазначило, що сторони зосередилися на обміні відповідною інформацією, але не досліджували шляхи припинення війни в Україні або забезпечення перемир'я.

Як йдеться в матеріалі, команда Трампа поки що ще не повідомляла Україні про будь-які потенційні плани, стверджують два джерела NBC News, але нещодавні зустрічі та розмови між Президентом України Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та їхніми радниками були конструктивними, вказують там.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку обраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні «за 24 години».

За словами Президента, в українців нині є надія на Дональда Трампа в контексті завершення повномасштабного російського вторгнення, позаяк «у нього позиція сильного президента».

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