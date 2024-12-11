Завершення війни за 24 години — Володимир Зеленський пояснив, як розуміє обіцянку Дональда Трампа

Президент наголосив, що завершення війни в Україні має відбутись таким чином, щоб вона не мала можливості розпочатись знову.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку обраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні «за 24 години». Про це Глава держави заявив у інтервʼю для CBN.

За словами Президента, в українців нині є надія на Дональда Трампа в контексті завершення повномасштабного російського вторгнення, позаяк «у нього позиція сильного президента».

«І що він через цю силу – а Путін розуміє тільки силу – що поруч з нами, поруч зі мною буде сильний президент сильної країни. І що ми досягнемо миру через цю силу», – наголосив Володимир Зеленський.

Він визнав, що слова Трампа про можливість завершити війну «за 24 години» – «безумовно, це питання ж не про те, що він за добу повинен вирішити таке».

«Я його слова розумію, що він хоче це зробити швидко. І мені здається, що це важливо, щоб це було швидше, тому що кожного дня ми втрачаємо людей», – підкреслив Глава держави.

Володимир Зеленський водночас наголосив, що завершення війни в Україні має відбутись таким чином, щоб воно «не мало можливості розпочатись знову».

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