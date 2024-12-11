Завершение войны через 24 часа — Владимир Зеленский объяснил, как понимает обещание Дональда Трампа

Президент подчеркнул, что завершение войны в Украине должно состояться таким образом, чтобы она не имела возможности начаться снова.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание избранного президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине «за 24 часа». Об этом глава государства заявил в интервью для CBN.

По словам Президента, у украинцев сейчас есть надежда на Дональда Трампа в контексте завершения полномасштабного российского вторжения, поскольку «у него позиция сильного президента».

«И что он из-за этой силы – а Путин понимает только силу – что рядом с нами, рядом со мной будет сильный президент сильной страны. И что мы достигнем мира через эту силу», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он признал, что слова Трампа о возможности завершить войну «за 24 часа» – «безусловно, этот вопрос не о том, что он в сутки должен решить такой».

Я его слова понимаю, что он хочет это сделать быстро. И мне кажется, что это важно, чтобы это было быстрее, потому что каждый день мы теряем людей», – подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны в Украине должно состояться таким образом, чтобы оно «не имело возможности начаться снова».

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