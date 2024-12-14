Макрон винесе на обговорення на саміті ЄС питання розміщення миротворців в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон на саміті лідерів ЄС порушить питання розміщення миротворчої місії в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон планує обговорити на саміті лідерів ЄС, який відбудеться 18-19 грудня, можливість розміщення миротворчої місії в Україні у випадку припинення вогню та досягнення мирних домовленостей між Україною і Росією. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За даними видання, чимало дипломатів заявляють, що така дискусія передчасна. Водночас питання миротворчої місії в Україні набуває актуальності через прихід до влади у США Дональда Трампа й усе частіші дискусії в медіа на цю тему.

Двоє дипломатів-співрозмовників видання зазначили, що так у ЄС хочуть підготуватися до майбутньої розмови з Трампом на тему війни в Україні, аби забезпечити присутність блоку у мирних переговорах.

Водночас, за їх словами, тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Нагадаємо, що Італія готова брати участь у миротворчій місії в Україні.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може подумати і попрацювати над пропозицією президента Франції про відправку частини військ, доки Україна не в НАТО.

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