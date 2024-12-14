Швейцарія готується заборонити нацистську символіку через сплеск антисемітизму

Пропонується штрафувати тих, хто порушить закон.

Уряд Швейцарії планує заборонити нацистську символіку у громадських місцях. Про це йдеться на сайті Федеральної ради країни.

Заява прозвучала "на тлі зростання антисемітських інцидентів".

У законопроекті пропонується негайно заборонити "використання нацистської символіки у громадських місцях" та накласти штраф у розмірі близько 200 швейцарських франків на будь-кого, хто порушить закон.

До Кримінального кодексу Швейцарії буде внесено поправки, які передбачають покарання будь-кого, хто використовує "расистський, екстремістський, нацистський символ або символ, який пропагує насильство, з метою пропаганди ідеології, яку він представляє".

Під забороною опиняться не лише предмети, а й жести, а також привітання, які стосуються нацистської ідеології.

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