Генсек НАТО Рютте виступив проти публічного обговорення майбутньої мирної угоди між Україною та Росією

Марк Рютте вважає, що не треба розкривати деталі того, що могло б стати «сильною угодою» для України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив думку, що публічне обговорення деталей майбутньої мирної угоди між Україною та Росією може бути шкідливим, оскільки це дозволить Путіну завчасно отримати інформацію. Про це він сказав у коментарі "Голосу Америки".

За його словами, не треба розкривати деталі того, що могло б стати "сильною угодою" для України, оскільки такі обговорення роблять Путіна більш обізнаним, ніж це потрібно.

“Навіщо зараз ці розмови по телебаченню. Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він [Путін] сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити”, - сказав Рютте.

Генеральний секретар НАТО підкреслив, що підтримка України з боку багатьох європейських країн є "непорушною".

На тлі побоювань щодо зменшення поставок зброї Україні від Сполучених Штатів Рютте каже, що робота з майбутньою адміністрацією продовжується.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський під час своєї зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі акцентував увагу на необхідності гарантій безпеки для України у будь-якому переговорному процесі щодо завершення війни.

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