У США розпочали розслідування щодо стартапу Ілона Маска Neuralink

Комісія з цінних паперів США почала розслідувати можливі порушення у Neuralink Маска.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) розпочала розслідування щодо стартапу Ілона Маска Neuralink.

Маск опублікував у соцмережі Х листа свого адвоката. З нього випливає, що SEC вимагає від підприємця погодитися на грошову виплату. Якщо він цього не зробить, то Маску загрожує низка звинувачень.

Адвокат засновника компанії SpaceX не уточнив, про які саме звинувачення йдеться.

Щодо Neuralink вже проводилося кілька розслідувань з боку влади США. У 2022 році воно було пов'язане з можливими порушеннями прав тварин на тлі скарг внутрішнього персоналу на те, що випробування на тваринах проводяться поспіхом. Розслідування проводилося генеральним інспектором Міністерства сільського господарства США.

У лютому 2023 року Міністерство транспорту США також організувало розслідування щодо компанії Маска. За інформацією телеканалу CNBC, перевірка була пов'язана зі звинуваченнями у неналежному пакуванні та транспортуванні обладнання, яке могло бути заражене небезпечними для людини патогенами.

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