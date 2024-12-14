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Трамп закликав збивати помічені над США загадкові безпілотники

10:54, 14 грудня 2024
Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що безпілотники, які помічені над територією США, слід ліквідувати.
Трамп закликав збивати помічені над США загадкові безпілотники
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Обраний президент США Дональд Трамп закликав збивати загадкові безпілотники, помічені над територією країни. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Загадкові дрони з'являються над країною. Невже це може відбуватися без відома нашого уряду? Я так не гадаю! Нехай громадськість дізнається і негайно. Інакше збивайте їх», — написав Трамп.

Співробітники правоохоронних органів Нью-Джерсі та Нью-Йорку отримують від мешканців повідомлення, що безпілотники літають над найважливішими об'єктами інфраструктури, такими як водосховища, лінії електропередач, залізничні станції, поліцейські управління та військові об'єкти.

Раніше координатор стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що ФБР не може встановити походження безпілотників у небі над штатом Нью-Джерсі. Чиновник підкреслив, що влада США ставиться до цього питання вкрай серйозно.

Спостереження викликали серед населення хвилю безпідставних теорій, навіть побоювання щодо стеження з боку іноземних держав.

Представники Білого дому, Пентагону та інших органів національної безпеки відкидають це, заявивши, що немає жодних доказів, що будь-які безпілотники заходили у заборонений повітряний простір або становлять загрозу безпеці.

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США Дональд Трамп

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