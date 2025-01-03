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Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля не змогли заарештувати через його охорону

09:42, 3 січня 2025
Слідчі призупинили виконання ордера на арешт.
Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля не змогли заарештувати через його охорону
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У Південній Кореї не змогли затримати президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент через невдалу спробу запровадити воєнний стан, через перешкоджання його службою безпеки поліцейським та слідчим. Про це повідомляють Yonhap та Reuters.

Так, у Південнокорейському управлінні з розслідування корупції повідомили, що близько 80 поліцейських і слідчих увійшли до президентської резиденції в Сеулі рано вранці для виконання ордеру на арешт, але були заблоковані службою безпеки президента.

«Ми визначили, що виконання ордера на затримання було б практично неможливим через продовження протистояння, і призупинили виконання через занепокоєння за безпеку персоналу на місці, спричиненого опором», — йдеться в повідомленні органу.

Тепер там планують визначити подальші кроки.

Також повідомляється, що прихильники президента зібралися на світанку біля його резиденції, їх кількість зросла до сотень, оскільки вони пообіцяли заблокувати будь-яку спробу арешту Юн Сок Йоля.

Генеральний прокурор скасував виконання ордеру на арешт, посилаючись на безпеку людей на місцях. Ордер, який діє до 6 січня, залишається в силі і може бути продовжений.

Нагадаємо, президенту Південної Кореї з другої спроби оголосили імпічмент.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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