У Польщі українські чоловіки почали отримувати фальшиві повістки — що відомо

Військовозобов'язаним розсилають листи про призов на службу до ЗСУ.

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Українські чоловіки, які перебувають в Польщі почали отримувати фальшиві повістки. Про це повідомляє Управління у справах іноземців Польщі.

Вказується, що українці отримують фейкові листи від імені Варшавського управління у справах іноземців.

Зокрема, у них громадян України закликають проходити військову службу, попереджаючи про юридичну відповідальність за ухиляння, включно з арештом і екстрадицією.

«Відповідно до чинного законодавства, зокрема, закону про військову службу і у звʼязку з мобілізацією, яка триває, повідомляємо, що 17-31 грудня 2024 плануємо візит до вашого місця проживання, яке розташоване за адресою… Ціль візиту – доставити вас до мобілізаційного пункту», – йдеться в листі, датованому 12 грудня 2024 року.

Також у листах рекомендують звертатися до відповідних юридичних чи консульських установ України в Польщі у разі виникнення сумнівів. Водночас в Управлінні у справах іноземців зазначили, що вони не є авторами таких повідомлень.

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