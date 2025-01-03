На Закарпатті прикордонник за 6 тисяч доларів допомагав військовозобов'язаним виїхати в Угорщину, — ДПСУ

Підозрюваний за гроші прокладав маршрут до Угорщини.

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На Закарпатті викрили прикордонника, який допомагав військовозобов'язаним за гроші незаконно перетинати кордон з Угорщиною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Вказується, що правоохоронці затримали прикордонника Чопського загону, який за 6000 доларів допомагав переправляти чоловіків призовного віку через кордон до Угорщини.

«Він повідомляв організаторам інформацію про пересування прикордонних нарядів і місця розміщення відеоспостереження», - зазначили в ДПСУ.

Військовослужбовця затримали на гарячому, вилучили грошові кошти та телефон.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчі дії тривають.

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