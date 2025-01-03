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Витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни відтепер можна отримати в ЦНАП

15:18, 3 січня 2025
Раніше, щоб отримати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни, потрібно було листом звертатися до Мінветеранів і чекати понад 30 днів
Витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни відтепер можна отримати в ЦНАП
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Із 2 січня 2025 року цифровізовано послугу отримання витягу із Єдиного державного реєстру ветеранів війни у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомив Тернопільський обласний ТЦК СП.

Зазначається, що раніше, щоб отримати цей документ, потрібно було листом звертатися до Мінветеранів і чекати понад 30 днів. Тепер витяг можна отримати протягом 5 хвилин через мережу «єдиних вікон» для ветеранів в ЦНАПах по всій України.

Витяг з ЄДРВВ надається ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

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ЦНАП ТЦК

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