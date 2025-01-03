Діти 2025 року народження стануть частиною нового покоління Бета — що їх відрізняє

Це покоління, яке триватиме до приблизно 2039 року, змінить покоління Альфа.

Діти, які народжуються з 1 січня 2025, є частиною нового покоління людей - Бета. Про це повідомляє Science Alert із посиланням на аналіз дослідницької фірми McCrindle.

До нового покоління Бета входитимуть всі, хто народиться з 2025 по 2039 рік.

Згідно з прогнозом, Бета складе конкуренцію Альфа і вже до 2035 року становитиме 16% населення світу. Багато з них доживе до 22 століття.

Зазначається, що представники Бета будуть сформовані значною мірою технологіям, як і їхні попередники з Альфа.

За словами дослідників, життя нового покоління визначатиметься штучним інтелектом і автоматизацією. При цьому представники Бета, імовірно, зіткнуться з серйозними соціальними проблемами, серед яких кліматична криза і глобальне переміщення населення.

Як вказується, батьки дітей покоління Альфа все частіше стикаються з проблемою управління відносинами своїх дітей з технологіями та інструментами штучного інтелекту, які набули значного поширення з моменту запуску ChatGPT у листопаді 2022 року.

Як відомо, для огляду поколінь за останні сто років дослідники зазвичай використовують такі терміни:

покоління бета: 2025-2039;

покоління альфа: 2010-2024;

покоління Z: 1997-2009;

міленіали: 1981-1996;

покоління X: 1965-1980;

бумери: 1946-1964;

мовчазне покоління: 1928-1945.

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