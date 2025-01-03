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У 2024 році партнери виплатили Україні $41,7 млрд прямої бюджетної підтримки, — Данило Гетманцев

10:29, 3 січня 2025
У минулому році партнери виплатили Україні прямої бюджетної підтримки менше, ніж у 2023 році.
У 2024 році партнери виплатили Україні $41,7 млрд прямої бюджетної підтримки, — Данило Гетманцев
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Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що з початку війни Україна залучила 115 млрд. дол. пільгового зовнішнього фінансування.

З 24 лютого 2022 року фінансова підтримка від партнерів, залучена в бюджет, склала 115,2 млрд. дол, в тому числі:

2022 – 31,1 млрд. дол.

2023 – 42,4 млрд. дол.

2024 – 41,7 млрд. дол.

Це у середньому 3,4 млрд. дол. на місяць.

Кошти залучались у формі пільгових кредитів та безповоротної допомоги (грантів). Грантова частина складає 1/3 від усього обсягу наданого зовнішнього фінансування:

2022 – 14,2 млрд. дол. (45,8% всього фінансування)

2023 – 11,6 млрд. дол. (27,4%)

2024 – 12,6 млрд. дол. (30%)

Левову частку безповоротного фінансування надали США.

Надходження фінансування, у розрізі основних партнерів (млрд. дол.):

▪ ЄС – 44,79 (38,9% всього фінансування)

▪ США -  31,24 (27,1%)

▪ МВФ  - 12,45 (10,8%)  

▪ Японія - 8,53 (7,4%)

▪ Канада – 5,41 (4,7%)

▪ Світовий банк – 5,29 (4,6%)

▪ Великобританія – 3,03 (2,6%)

▪ Німеччина – 1,69 (1,5%)

▪ Інші партнери – 2,77 (2,4%)

ЄС та США надали 2/3 всієї фінансової допомоги.

«Завдяки рекордним обсягам зовнішнього фінансування у грудні (9,2 млрд. дол.), Україна спокійно входить у новий рік із резервами на рівні 43,7 млрд. дол. та близько 3,9 млрд. дол. на валютному рахунку уряду. Водночас маючи декілька механізмів довгострокового фінансування і розвитку від партнерів (Ukraine Facility, програма EFF, ERA – виділення 50 млрд. дол. за рахунок прибутків від знерухомлених активів банку Росії), маємо впевненість у закритті потреби у зовнішньому фінансуванні на 2025 і частину наступного року. Це підтримуватиме валютну, боргову, банківську стабільність у найближчі 12-18 місяців», - додав він.

Раніше ми писали, що Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility. А Мінекономіки презентувало результати виконання Плану для Ukraine Facility за 2024 рік. 

Крім того, Єврокомісія вважає, що Україна просунулася у судовій реформі, а обмеження прав громадян під час воєнного стану є пропорційними.

Додамо,  Європейський союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі €18,1 млрд.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала документ, де описаний механізм, за яким планується надати частину позики від ЄС. Так, нова операція мала бути пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з раніше прийнятим Планом Ukraine Facility, який містить для України різні умови, зокрема реформи (прийняття законів, кадрових, організаційних змін), за реалізацію яких Україна отримує відповідні «транші». При цьому якщо Україна не виконує умови, стає відомо про корупцію з коштами ЄС чи шахрайство, то наступні виплати можуть і не схвалити.

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