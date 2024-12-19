У 2025 році виплати Україні за програмою Ukraine Facility сягнуть 12,5 млрд євро

Лідери ЄС на саміті констатували, що виплати Україні з Ukraine Facility досягнуть 12,5 млрд євро.

У 2025 році виплати Україні від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility досягнуть 12,5 млрд євро. Про це йдеться у висновках Європейської ради, передає «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, лідери ЄС привітали реалізацію Ukraine Facility.

«Очікується, що у 2025 році виплати з Ukraine Facility сягнуть 12,5 млрд євро. Крім того, Європейська рада вітає швидку реалізацію ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) на суму 45 млрд євро ($50 млрд) для підтримки поточних і майбутніх військових, бюджетних і відновлювальних потреб України. У рамках цієї ініціативи Європейський Союз планує розпочати виплати в січні на загальну суму 18,1 млрд євро у 2025 році», - вказується в документі.

Водночас лідери заявили, що як і раніше, розглядатимуться всі відповідні правові та фінансові аспекти.

Раніше ми писали, що Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility. А Мінекономіки презентувало результати виконання Плану для Ukraine Facility за 2024 рік.

Крім того, Єврокомісія вважає, що Україна просунулася у судовій реформі, а обмеження прав громадян під час воєнного стану є пропорційними.

Додамо, Європейський союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі €18,1 млрд.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала документ, де описаний механізм, за яким планується надати частину позики від ЄС. Так, нова операція мала бути пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з раніше прийнятим Планом Ukraine Facility, який містить для України різні умови, зокрема реформи (прийняття законів, кадрових, організаційних змін), за реалізацію яких Україна отримує відповідні «транші». При цьому якщо Україна не виконує умови, стає відомо про корупцію з коштами ЄС чи шахрайство, то наступні виплати можуть і не схвалити.