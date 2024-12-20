Як зрозуміти, що лічильник електроенергії несправний – поради від ДТЕК

Лічильники електроенергії, як і будь-які інші технічні пристрої, можуть вийти з ладу та неправильно рахувати спожиту електрику. Як зрозуміти, що з вашим лічильником щось не так, – компанія ДТЕК Київські електромережі радить звернути увагу на такі ознаки:
Якщо ви помітили будь-які з цих проблем, не намагайтеся самостійно ремонтувати лічильник, оскільки це може бути небезпечно. Рекомендується заповнити заявку та чекати на майстра для усунення неполадки.
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