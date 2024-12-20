Встановив камери біля порту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ — у Миколаєві електрик отримав покарання за держзраду

Чоловік зливав дані про місця дислокації ЗСУ та навіть встановив приховані камери біля порту, які передавали відео в режимі реального часу ворогу.

Фото: СБУ

У Миколаєві електрик отримав 15 років позбавлення волі за державну зраду. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Чоловік, працюючи електриком, у 2023 році був завербований спецслужбами РФ. Його завданням було шпигунство за місцями дислокації ЗСУ, військовими кораблями та торговельними суднами, які експортують агропродукцію.

Для цього засуджений встановив приховані камери біля порту, які передавали відео в режимі реального часу ворогу. Також він займався збором інформації про блокпости, військові шпиталі та навчальні центри.

Під час проведення спецоперації в лютому цього року СБУ своєчасно виявила і деактивувала приховані камери, а потім затримала зловмисника, коли він намагався встановити ще один відеопристрій.

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