Установил камеры возле порта, чтобы шпионить за кораблями ВСУ — в Николаеве электрик получил наказание за госизмену

Мужчина сливал данные о местах дислокации ВСУ и даже установил скрытые камеры возле порта, которые передавали видео в режиме реального времени врагу.

В Николаеве электрик получил 15 лет лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина, работая электриком, в 2023 году был завербован спецслужбами РФ. Его задачей было шпионаж по местам дислокации ВСУ, военными кораблями и торговыми судами, экспортирующими агропродукцию.

Для этого осужденный установил скрытые камеры возле порта, которые передавали видео в режиме реального времени врагу. Также он занимался сбором информации о блокпостах, военных госпиталях и учебных центрах.

Во время проведения спецоперации в феврале этого года СБУ своевременно обнаружила и деактивировала скрытые камеры, а затем задержала злоумышленника, когда тот пытался установить еще одно видеоустройство.

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