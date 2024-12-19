Услуга по переносу телефона не будет работать 20 декабря — с чем это связано

Изменить мобильного оператора будет невозможно из-за ажиотажа после повышения цен на связь.

Услуга по переносу номера не будет работать 20 декабря из-за ажиотажа после повышения цен украинскими операторами. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи.

В частности, на шесть часов приостановит работу системы, отвечающей за услугу переноса номеров между мобильными операторами (услуга MNP – перенос с сохранением номера).

«Комиссия временно приостанавливает процессы переноса абонентских номеров с 8:30 20 декабря 2024 года до 16:15 20 декабря 2024 года», - сообщает НКЭК.

Поставщики электронных коммуникационных услуг в свою очередь обязаны проинформировать абонентов о временном приостановлении процессов переноса номеров и возобновить услугу с 8:30 23 декабря.

Решение принято из-за резкого роста спроса на услугу и необходимости увеличить пропускную способность. Так, если раньше в систему в среднем поступало 4,5 тыс. запросов, то 16 декабря 2024 было зафиксировано увеличение их количества до 17,01 тыс.

В Комиссии добавили, что среднесуточная нагрузка на централизованную базу данных впервые за время существования системы выросла в четыре раза, что привело к замедлению ее работы, увеличению времени на обработку сообщений и накоплению очередей отправки сообщений, что повлекло замедление в обработке процессов переноса номеров.

Увеличение нагрузки на систему связано с желанием абонентов сменить операторов, объявивших о резком повышении тарифов.

Ранее мы сообщали, что с 24 декабря Vodafone резко повысит цены на тарифы на 70–120 гривен.