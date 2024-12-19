Послуга з перенесення номера телефону не працюватиме 20 грудня — із чим це пов’язано

Змінити мобільного оператора буде неможливо через ажіотаж після підвищення цін на зв’язок.

Послуга з перенесення номера не працюватиме 20 грудня через ажіотаж після підвищення цін українськими операторами. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Зокрема, на шість годин призупинить роботу системи, що відповідає за послугу перенесення номерів між мобільними операторами (послуга MNP – перенесення зі збереженням номера).

«Комісія тимчасово призупиняє процеси перенесення абонентських номерів з 8:30 20 грудня 2024 року до 16:15 20 грудня 2024 року», — повідомляє НКЕК.

Постачальники електронних комунікаційних послуг своєю чергою зобов'язані поінформувати абонентів про тимчасове призупинення процесів перенесення номерів та відновити послугу з 8:30 23 грудня.

Рішення ухвалене через різке зростання попиту на послугу та необхідність збільшити пропускну спроможність. Так, якщо раніше в систему в середньому надходило 4,5 тис. запитів, то 16 грудня 2024 року було зафіксовано збільшення їхньої кількості до 17,01 тис.

У Комісії додали, що середньодобове навантаження на централізовану базу даних уперше за час існування системи зросло вчетверо, що призвело до сповільнення її роботи, збільшення часу на опрацювання повідомлень і накопичення черг відправлення повідомлень, що спричинило сповільнення в опрацюванні процесів перенесення номерів.

Збільшення навантаження на систему пов’язане з бажанням абонентів змінити операторів, які оголосили про різке підвищення тарифів.

Раніше ми повідомляли, що з 24 грудня Vodafone різко підвищить ціни на тарифи на 70-120 гривень.