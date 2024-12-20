На Запоріжжі жінки для приватного відео вдягли поліцейські форми і до них завітали справжні правоохоронці

Поліція склала адмінматеріали за використання поліцейського однострою цивільними особами.

На Запоріжжі поліція склала адміністративні матеріали за фактом незаконного використання цивільними громадянами поліцейського однострою та символіки. Інцидент був виявлений під час моніторингу соціальних мереж, коли працівники відділення № 2 (Вільнянськ) Запорізького райуправління поліції натрапили на відео, на якому п’ятеро жінок, одягнутих у форму Національної поліції України, виконували розважальні дії. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

За словами правопорушниць, форму вони придбали на ринку, а відео було знято для привітання знайомої з нагоди дня народження. Після встановлення особи учасниць інциденту, їх опитали працівники поліції.

Відносно жінок складені адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення — незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

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