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На Запоріжжі жінки для приватного відео вдягли поліцейські форми і до них завітали справжні правоохоронці

07:00, 20 грудня 2024
Поліція склала адмінматеріали за використання поліцейського однострою цивільними особами.
На Запоріжжі жінки для приватного відео вдягли поліцейські форми і до них завітали справжні правоохоронці
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На Запоріжжі поліція склала адміністративні матеріали за фактом незаконного використання цивільними громадянами поліцейського однострою та символіки. Інцидент був виявлений під час моніторингу соціальних мереж, коли працівники відділення № 2 (Вільнянськ) Запорізького райуправління поліції натрапили на відео, на якому п’ятеро жінок, одягнутих у форму Національної поліції України, виконували розважальні дії. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

За словами правопорушниць, форму вони придбали на ринку, а відео було знято для привітання знайомої з нагоди дня народження. Після встановлення особи учасниць інциденту, їх опитали працівники поліції.

Відносно жінок складені адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення — незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

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поліція Запоріжжя

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