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Як визначити суму страхової виплати без документів про заробіток потерпілого

23:54, 19 грудня 2024
Відсутність документів, що підтверджують доходи, можна засвідчити довідкою від роботодавця або з архіву.
Як визначити суму страхової виплати без документів про заробіток потерпілого
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Державна служба з питань праці пояснює, яка сума страхової виплати , якщо документи про заробіток потерпілого до ушкодження здоров’я не збереглися.

Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробіток потерпілого до ушкодження здоров’я не збереглися, сума страхової виплати визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий, або за відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної професії (посади), але не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати.

Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою роботодавця або відповідного архіву.

Раніше ми писали, які особи мають право добровільно застрахуватися від нещасного випадку.

Також повідомлялося, у яких випадках страхування є обов’язковим.

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